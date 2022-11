Doch keine Änderung? Kylie Jenner über den Namen ihres Babys

Es herrscht immer noch Verwirrung um den Namen von Kylie Jenners (25) Sohn. Die Reality-TV-Bekanntheit war gemeinsam mit ihrem Freund Travis Scott (31) im Februar dieses Jahres zum zweiten Mal Mutter geworden. Kurz nach der Geburt war veröffentlicht worden, dass das Baby Wolf Webster heiße – wenig später hatte die Unternehmerin verkündet, ihren Sohn umbenennen zu wollen – bisher behält sie allerdings für sich, wie er jetzt genannt wird. Wie steht es nun um den geheimen Namen des Kleinen?

Im Staffelfinale von The Kardashians plauderte die 25-Jährige über ihre aktuelle Lebenssituation: "Es gibt so viele tolle Dinge, auf die ich mich wirklich freue: mit meinen Babys abzuhängen und wirklich in meine Arbeit einzutauchen." Außerdem adressierte sie das Namensthema erneut: "Der Name meines Babys ist immer noch Wolf. Ich werde es euch wissen lassen, wenn ich ihn ändere. Vielleicht erzähle ich es euch in Staffel drei."

Kylie hatte bereits vor zwei Monaten in der "Late Late Show" ausgeplaudert, dass ihr Partner gerne verschiedene Namen ausprobiere: "Travis mag es, ihn manchmal zu verändern. Den einen Tag sagt er 'Oh, der Name ist wirklich cool' und nennt ihn wieder um. Daher werden wir den Namen noch nicht offiziell ändern."

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner im August 2019 in Santa Monica

Getty Images Kylie Jenner, Baby2Baby Gala 2022

RAW IMAGE LTD / BACKGRID Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner im August 2022

