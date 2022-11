Tom Kaulitz will Weihnachtsmarkt in Los Angeles eröffnen!

Tom Kaulitz (33) vermisst seine deutsche Heimat! Schon seit Jahren wohnt der Tokio Hotel-Star, der ursprünglich aus Magdeburg stammt, mit seiner Ehefrau Heidi Klum (49) in Los Angeles. Auch sein Bruder Bill (33) wohnt hier und hat sogar seine Modemarke "Magdeburg – Los Angeles" nach diesen zwei Welten benannt. In den Staaten fühlen sich die Kaulitz-Twins total wohl – aber eine deutsche Tradition vermisst Tom dort jedes Jahr aufs Neue!

"Ich will auch unbedingt einen Weihnachtsmarkt in Los Angeles aufmachen. Einen richtig deutschen Weihnachtsmarkt", erzählte er der Deutschen Presse-Agentur. Besonders würden Tom die Schmalzkuchen des winterlichen Events fehlen. Konkretisieren kann der Gitarrist seinen Plan aktuell aber nicht – zu viele andere Pläne stehen im Weg. "Irgendwann aber wird es eine Zeit dafür geben. Dieser Plan steht, er ist fest in meinem Kopf", betonte er jedoch.

Tatsächlich ist Tom schwer beschäftigt: Gerade erst brachte er mit seiner Band das neue Album "2001" heraus. Doch am Release-Tag mussten die einstigen Teenie-Schwärme einen herben Rückschlag einstecken: Der Truck mit ihrem gesamten Musikequipment wurde gestohlen. "Viel schlimmer als der Geldverlust ist der emotionale Verlust all dieser Sachen", trauerte Bruder Bill.

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Tom und Bill Kaulitz

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz

Instagram / billkaulitz Die Band Tokio Hotel mit Gustav Schäfer, Tom Kaulitz, Bill Kaulitz und Georg Listing

