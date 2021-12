Jill Biden (70) hat ein Händchen für Weihnachtsschmuck! Traditionellerweise wird das Heim der amtierenden Präsidentenfamilie alljährlich zum Fest der Liebe glamourös geschmückt. In den vergangenen Jahren musste Melania Trump (51) allerdings immer wieder Kritik für ihre Wahl der Beleuchtung einstecken. Dieses Jahr durfte sich nun zum ersten Mal die ehemalige Lehrerin als 48. Präsidentengattin austoben. Jetzt präsentierte Jill ihre Weihnachtsdekoration, die bei den Fans sehr gut ankam.

Auf Twitter teilte die First Lady nun die ersten Fotos des festlichen Schmucks. Dabei gewährte sie einen Blick auf den leuchtenden Baum im blauen Zimmer und zeigte weitere kleine gedankenvolle Dekorationen der Säle. Inspiriert seien die geschmückten Zimmer von "den Taten der Freundlichkeit" und würden "die Gaben des Herzens" widerspiegeln. Immerhin lautet das Feiertagsmotto in diesem Jahr "Geschenke von Herzen". Anschließend gab das Weiße Haus auf seiner offiziellen Webseite bekannt, dass circa 41 Weihnachtsbäume, über 300 Kerzen, über 10.000 Ornamente und über 78.750 Lichter in der diesjährigen Festtagsbeleuchtung verarbeitet wurden.

In den Kommentaren unter dem Post zeigten sich anschließend viele User begeistert von der stilvollen Gestaltung zum Fest der Liebe. So kommentierte ein Follower beispielsweise, dass es schön sei, endlich wieder etwas Wärme und Fürsorge im Wohnsitz des Präsidenten verspüren, und ein anderer fügte hinzu, dass wieder etwas guter Geschmack zurückkehren würde. Besonders die Idee, Familienfotos an den Weihnachtsbaum zu hängen, bekam unter den Aufnahmen viel Zuspruch.

Actionpress/ ZUMA Wire / Zuma Press Melania Trump im Weißen Haus

ZUMA Press Wire / Zuma Press Jill Bidens Weihnachtsdekoration im Jahr 2021

ZUMA Press Wire / Zuma Press Jill Bidens Weihnachtsdekoration im Jahr 2021

Getty Images Joe und Jill Biden im Dezember 2021

Getty Images Jill Biden im November 2021

