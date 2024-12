Jill Biden fasziniert mit Weihnachtsdeko im Weißen Haus

165.075 Lichter und viel Raffinesse: Jill Biden (73) gibt bei der Weihnachtsdeko im Weißen Haus alles! Jede First Lady ist traditionell für das Schmücken des Anwesens zuständig, und dieses Jahr läuft die Dekoration unter einem ganz besonderen Motto: "Die Zeit des Friedens und Lichts." 28.000 Schmuckelemente, fast 3.000 Meter Geschenkband und 83 Weihnachtsbäume brauchte es laut dem Weißen Haus zur Umsetzung des dekorativen Konzepts. Über 300 Freiwillige verwandelten die US-Machtzentrale dann in eine einzigartige Weihnachtslandschaft. "Es war die Ehre unseres Lebens, euch zu dienen. Möge unsere Nation in dieser Weihnachtszeit mit Frieden und Licht gesegnet sein", bedankte sich Jill bei den Helfern und verabschiedete sich mit den Worten: "Für Joe und mich sind dies die letzten Feiertage im Weißen Haus."

Zum letzten Mal schmückte sie das Anwesen für die über 100.000 erwarteten Besucher in ihrem Stil. Im nächsten Jahr wird Donald Trump (78) die berühmten vier Wände wieder beziehen, da er sich im Wahlkampf durchsetzen konnte. Bevor dies allerdings passiert, enthüllte die aktuelle First Lady nun bei einer Veranstaltung mit Angehörigen der Nationalgarde und deren Familien ihr dekoratives Werk. Die Dekorationen sollen neben Weihnachten auch das jüdische Hanukkah-Fest ehren. Zierendes Highlight ist ein Lebkuchenhaus aus 20 Kilogramm Schokolade und 23 Kilogramm Zuckerguss.

Die von Jill bevorzugte eher schlichte weihnachtliche Eleganz wird ab dem nächsten Jahr durch den Geschmack von Melania Trump (54) ersetzt. Diese hat eher eigenwillige Vorlieben und sorgte schon in der ersten Amtszeit ihres Mannes mit ihrer Dekoration für Diskussionen. 2017 erinnerte ihre Dekoration einige Menschen an die böse Parallelwelt "Upside Down" aus der Serie Stranger Things. Auch ein Jahr später hatten die Nutzer auf Social Media nichts für Melanias Dekoration übrig. 2020 geriet sie dann für urnenähnliche Gefäße als Weihnachtsdekoration in Kritik.

Getty Images JIll Biden hält Rede im Weißen Haus, Washington 2024

Getty Images Donald Trump und Melania Trump

