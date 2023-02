Nicht Joe: Küsst Jill Biden einen anderen Mann auf den Mund?

Was sagt wohl ihr Mann dazu? Jill Biden (71) ist seit 1977 mit dem aktuellen US-Präsidenten Joe Biden (80) verheiratet. Freunde des Paares, wie beispielsweise Barack (61) und Michelle Obama (59), betonten in vergangenen Jahren auch stets, dass man den beiden ihre Liebe füreinander ansehe. Doch ist das alles nun vorbei? Ein Clip soll zeigen: Jill küsste den Mann der US-Vizepräsidentin angeblich auf den Mund!

In dem Video, das während der "State of the Union"-Rede des US-Präsidenten gemacht wurde, sind Joes Frau und der Ehemann von Vizepräsidentin Kamala Harris (58) – Doug Emhoff – zu sehen. Fox News berichtet, Jill und Doug hätten sich einen Schmatzer auf den Mund gegeben, doch eindeutig zu erkennen ist das nicht.

In den sozialen Medien machen sich viele User über den angeblichen Kuss lustig. So lautet ein Kommentar: "Man hat die wahre Liebe gefunden, wenn man eine Frau hat, die einen küsst, wie Jill Biden die Männer anderer Frauen küsst." Ein anderer User fragt: "Warum bitte küsst Jill Biden einen Mann, der nicht Joe Biden heißt?"

