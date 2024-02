Joe Biden soll im Weißen Haus über Sex mit Jill plaudern

Ist das seine neue Kampagnenstrategie? Joe Biden (81) ist der 46. Präsident der USA und möchte im November wieder gewählt werden. Doch als ältester Präsident in der Geschichte erregte er als "Sleepy Joe" schon einiges an Unmut. Sein hohes Alter scheint ihn langsam einzuholen. Zudem stürzte er während einer Zeremonie hart auf den Boden. Nun zeigt der Präsident sich aber von einer ganz aufregenden Seite. Das Staatsoberhaupt soll seine heißen Bettgeschichten mit den Mitarbeitern im Weißen Haus teilen. Ob er damit jünger wirken möchte?

Das neue Buch "American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, From Hillary Clinton (76) to Jill Biden (72)" von Katie Rogers, einer Korrespondentin des Weißen Hauses für die New York Times, enthält einige Zeilen über das Sexleben des Paares. Unter anderem wird das Geheimnis von Joes und Jills langer glücklicher Ehe offenbart. "Joe Biden […] scherzte mit seinen Helfern, dass guter Sex der Schlüssel zu einer langanhaltenden und glücklichen Ehe sei." Anscheinend gibt Joe gerne mal ein paar Beziehungstipps.

Das US-amerikanische Staatsoberhaupt ist dafür bekannt, seiner Frau in aller Öffentlichkeit Liebeserklärungen zu machen. Anscheinend soll er seiner Jill bis heute romantische Gedichte schreiben. "Jeder weiß, dass ich sie mehr liebe, als sie mich liebt", sagte er im Rahmen der The Drew Barrymore Show.

Anzeige

Getty Images Joe Biden mit seiner Frau Jill im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / flotus Jill und Joe Biden

Anzeige

MEGA Joe und Jill Biden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de