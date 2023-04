Jill Biden wird USA bei der Krönung von Charles vertreten

Sie ist voller Vorfreude! Am Dienstag bestätigte das Weiße Haus, dass Präsident Joe Biden (80) zur Krönung von Prinz Charles (74) nicht anwesend sein wird. In dem Statement wurde aber auch darüber informiert, wer stellvertretend für den Politiker anreisen soll: Seine Frau Jill Biden (71) werde der historischen Zeremonie beiwohnen. Die First Lady soll sich schon sehr auf das bevorstehende Event im Mai freuen!

"Der Präsident gratulierte dem König zu seiner bevorstehenden Krönung und teilte ihm mit, dass First Lady Jill Biden sich darauf freue, im Namen der Vereinigten Staaten daran teilzunehmen", geht aus dem Statement des Weißen Hauses hervor. Am Mittwoch wurde außerdem bestätigt, dass der US-amerikanische Präsident im April eine Reise nach Irland antreten werde – ob er dem zukünftigen König dort begegnen wird, ist nicht bekannt.

Sowohl der Präsident als auch seine Frau besuchten im September das Vereinigte Königreich, um an der Beerdigung der Queen (✝96) in der Westminster Abbey teilzunehmen. Andächtig liefen er und Jill von ihrer Limousine zur Treppe. Er trägt einen dunklen Anzug und sie ein hübsches Kostüm mit Schleife im Haar.

Getty Images Jill Biden, Joe Bidens Frau

Getty Images Jill Biden und Joe Biden im Jahr 2020

Getty Images US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill in der Westminister Hall

