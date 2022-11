Ernst August von Hannover zeigt sich offiziell mit Freundin

Ernst August von Hannover macht es offiziell! Er schrieb zuletzt negative Schlagzeilen: Im vergangenen Jahr wurde der Adelige wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte und Sachbeschädigung unter Alkoholeinfluss zu zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Zwei Jahre zuvor war er wegen diverser Wutausbrüche schon kurz in Haft gekommen. Doch nun gibt es mal wieder schöne Nachrichten: Ernst August ist wieder in festen Händen und zeigte sich öffentlich mit seiner Freundin.

Bereits seit über einem Jahr soll er laut Bunte glücklich an die Künstlerin Claudia Stilianopoulos vergeben sein, doch erst jetzt besuchten sie gemeinsam ein Event in der Öffentlichkeit: Sie erschienen zusammen beim 60. Geburtstag eines Luxus-Restaurants in Madrid. Auf den Fotos strahlen Ernst August in einem schicken grünen Anzug und Claudia in einer rosa Bluse mit dem Restaurantbesitzer Giancarlo Sebastianelli, mit dem der Prinz eng befreundet sein soll, in die Kamera.

Ernst August und Claudia sind also schon länger zusammen – und das, obwohl er immer noch mit Prinzessin Caroline von Monaco (65) verheiratet ist. Das ehemalige Glamourpaar lebt schon lange getrennt, der letzte gemeinsame Auftritt liegt bereits über zehn Jahre zurück. Geschieden sind sie aber noch nicht – vielleicht wird die neue Liebe des 68-Jährigen daran nun aber etwas ändern.

GTres / SplashNews.com Ernst August von Hannover und seine Freundin Claudia im Oktober 2021

Getty Images Ernst August von Hannover vor Gericht in Hildesheim im Juni 2009

Getty Images Caroline und Ernst August von Hannover im Juli 2006

