Heiße Grüße aus Miami: Sylvie Meis posiert im knappen Bikini

Sylvie Meis (44) zeigt, was sie hat! Die gebürtige Niederländerin unterhält ihre Fans in den sozialen Medien regelmäßig mit stylishen Outfit-Posts: Im Netz präsentiert die Beauty nur allzu gerne die neuesten Beauty- und Modetrends. Zudem setzt die Moderatorin ihren Körper aber auch gerne in heißen Abendkleidern oder sexy Beach-Looks in Szene. Jetzt erfreute Sylvie ihre Fans erneut mit neuen heißen Schnappschüssen vom Strand!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Sylvie jetzt mehrere Fotos, auf denen sie am Strand von Miami posiert – und mit den Aufnahmen dürfte sie ihren Fans ordentlich eingeheizt haben: Auf den Bildern trägt die 44-Jährige nämlich nur einen knappen Bikini mit kunterbunten Streifen und Schleifen-Applikationen. Den sommerlichen Beach-Look rundet sie mit einer weißen XL-Sonnenbrille, ein paar Armbändern und einer welligen Frisur ab.

Aber was ist eigentlich der Grund für Sylvies Aufenthalt in Miami? Die Blondine begleitet ihren Mann Niclas Castello zur internationalen Kunstmesse. "Dass dann auch ein paar Sonnenstrahlen und ein wenig Erholung auf meinem Programm stehen, macht den jährlichen Trip nach Miami umso schöner", schwärmte die Moderatorin gegenüber Bild.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, TV-Moderatorin

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im November 2022 in Miami

Cobra Team / BACKGRID Sylvie Meis und Niclas Castello im April 2022

