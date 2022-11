Hot or Not? Rita Ora zeigt sich im nächsten schrägen Look

Rita Ora (32) zeigt mal wieder ihren unkonventionellen Modegeschmack! Auf der Bühne macht der Sängerin keiner etwas vor und sie heizt ihrem Publikum stets ordentlich ein. Nun gönnte sich die Musikerin jedoch eine Auszeit und urlaubte mit Freunden in einer Berghütte in Frankreich. Dort präsentierte sie schon vor einer Woche ein schräges Outfit im 80er-Look. Jetzt zeigte sich Rita auch noch in einer skurrilen Biker-Klamotte.

Via Instagram teilte die 32-Jährige gleich sechs Fotos, auf denen sie ihr buntes Outfit auf einem Quad oder auch vor dem Kamin zur Schau stellt. Darauf ist sie in einer schwarz-gelben engen Hose, die an ihren hohen Stiefel befestigt ist, zu sehen. Dazu trägt Rita ein schwarzes Crop-Top mit blauen Ärmeln und lilafarbenen Fransen und kombiniert außerdem blaue Ohrenwärmer. Die Künstlerin selbst scheint sich in ihrem Look superwohl zu fühlen.

Doch wie finden Ritas Fans das Outfit? Die Reaktionen in der Kommentarspalte fielen gemischt aus. "Ein weiteres Mode-Desaster ihrerseits" und "Was ist das?", schrieben einige User. Andere Follower hingegen feierten Rita für ihren Geschmack und schwärmten: "Fashionqueen!"

Instagram / ritaora Rita Ora im November 2022

Instagram / ritaora Rita Ora, Sängerin

Getty Images Rita Ora bei der Victoria's Secret Fashion Show in New York im November 2018

