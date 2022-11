Schräger 80er-Look: Rita Ora in engem Body in den Bergen

Sieht so Rita Oras (31) Vorstellung von Winter aus? Der Popstar macht derzeit mit Freundinnen Urlaub in den Bergen. Über ihre Zeit in einer gemütlichen Berghütte hält sie ihre Fans im Netz fleißig auf dem Laufenden. Vom gemeinsamen Käsefondue und einem Whirlpool ist alles dabei. Die Sängerin nahm das zum Anlass, um sich jetzt in ein wildes Outfit zu schmeißen: Rita posierte auf der Terrasse im schrägen 80er-Style.

Auf Instagram teilte Rita ihre Outfitwahl mit ihren Fans. In einem hautengen Body und glänzenden Leggings lehnt sie lasziv auf dem Geländer der Terrasse ihres Berg-Chalets. Um noch einen draufzusetzen, wählte sie hochhackige Overknee-Stiefel, die an die Ärmel einer dicken Winterjacke erinnern. Ob diese Schuhe bequem sind, ist fragwürdig, aber zumindest scheinen sie warm zu sein. Wieder in der Hütte tauschte die "Your Song"-Interpretin den Body gegen ein buntes, verrückt gemustertes Shirt. Insgesamt scheint sie sich hier Inspiration bei den Aerobiclooks der 80er geholt zu haben.

Gewagt scheint öfter Ritas Lieblingsmotto zu sein, wenn es um die Outfitwahl geht. Bereits Mitte Oktober zeigte sie sich in einem kurzen und hautengen Cut-Out-Kleid. Das außergewöhnliche Teil überließ kaum etwas der Fantasie. Auch hier sprangen aber vor allem ihre Schuhe ins Auge, denn es handelte sich um nicht weniger auffällige bunte Stiefel.

Rita Ora, Sängerin

Rita Ora, 2022

Rita Ora im Oktober 2022

