In Bikinis: Millie Bobby Brown zeigt ihren trainierten Body

Millie Bobby Brown (18) könnte nicht glücklicher sein! Seit über einem Jahr ist sie mit Jake Bongiovi (20) zusammen. Seit ihrem Liebes-Outing im Netz und ihrem ersten öffentlichen Red Carpet bei den diesjährigen BAFTAs, teilen der Sohn von Jon Bon Jovi (60) und die Stranger Things-Darstellerin regelmäßig ihr Liebesglück mit ihren Fans. Auch jetzt gibt es wieder neue Schnappschüsse des Paares. Auf Urlaubsfotos setzt Millie in verschiedenen Bikinis ihren trainierten Körper in Szene!

Die 18-Jährige hat auf Instagram einige Bilder von ihrem gemeinsamen Urlaub geteilt, darunter auch eine Reihe von Bildern in Bademode. Die Enola Holmes-Darstellerin präsentierte ihren durchtrainierten Körper in einem rosafarbenen Zweiteiler, während sie am Strand posierte. Sie zeigte ihre definierten Bauchmuskeln in dem knappen Zweiteiler, über den sie ein blassrosa Shirt zog und das Ganze mit Turnschuhen kombinierte. Auf weiteren Schnappschüssen zeigte sich Millie in einem weiß, blau und rot gestreiften Bikini, zu dem sie ein sehr kurzes Oberteil und hoch geschnittene Denim-Shorts trug.

Erst vor wenigen Tagen verriet Millie, wie sie ihren Liebsten kennengelernt hatte. Während des “Web’s Most Searched Questions”-Interviews mit WIRED antwortete sie auf die Frage, wie das Liebespaar zusammengefunden hat. "Wir haben uns auf Instagram kennengelernt und waren eine Zeit lang befreundet, und dann – was soll ich sagen?", erklärte sie.

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown, Schauspielerin

Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown im März 2022 in London

