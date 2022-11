James Righton: Wer ist der Ehemann von Keira Knightley?

Über zehn Jahre schon sind sie glücklich zusammen. Die britische Schauspielerin Keira Knightley (37) ist durch diverse Rollen sich zu einem gefeierten Hollywood-Star aufgestiegen. Sei es durch die Filmreihe Fluch der Karibik oder romantische Komödien wie "Tatsächlich… Liebe". Die Liebe hat Keira auch im wahren Leben schon längst gefunden. 2013 heiratete sie den britischen Musiker James Righton (39). Es gibt so einige Fakten, die man über die Liebesgeschichte der Schauspielerin und des 39-Jährigen wissen sollte!

Die Turteltauben lernten sich 2011 kennen und Keira gab sogar gegenüber The Guardian im Nachhinein zu, dass sie damals nicht ganz nüchtern gewesen seien. "Wir waren sehr betrunken, und er ist die Art von Person, die in jedem Raum das hellste Licht ist, während ich diejenige bin, die in der Ecke sitzt", erzählte sie. James gestand in der Vergangenheit gegenüber der New York Post, dass die Schauspielerin nichts von seiner erfolgreichen Musikkarriere gewusst habe, da sie aus beruflichen Gründen sehr viel Zeit in Amerika verbracht habe. Er hat im Laufe seiner Musiklaufbahn schon einige Etappen zurückgelegt, nachdem er in den frühen 2000ern die Londoner Band "Klaxons" gegründet hatte. Aktuell arbeitet er aber als Solo-Künstler.

Das Paar hat seit seiner Hochzeit zwei gemeinsame Töchter, die sie versuchen so weit es geht vom Rampenlicht fernzuhalten. Vor allem soll Keiras zweite Schwangerschaft sehr schwierig gewesen sein, wie sie im vergangenen Jahr gegenüber Stylist Magazine offenbarte: "Die Schwangerschaft war echt die Hölle."

Getty Images Keira Knightley in London, 2020

Getty Images Keira Knightley und James Righton in Paris im Mai 2019

Getty Images Keira Knightley, Schauspielerin

