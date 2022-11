Nach Entbindung: Lottie Tomlinson posiert happy in Dessous

Lottie Tomlinson (24) fühlt sich offenbar pudelwohl! Im August hatte die britische Influencerin verkündet, dass sie und ihr Partner Lewis Burton (30) zum ersten Mal Eltern geworden sind. Ihren Followern zeigt die Schwester von Louis Tomlinson (30) seither immer wieder niedliche Schnappschüsse von Sohnemann Lucky und teilt Einblicke in ihren neuen Mama-Alltag. Dabei scheint es die Blondine vor allem zu genießen, ihren After-Baby-Body in Szene zu setzen. Nach der Schwangerschaft posierte Lottie nun happy in Unterwäsche.

Via Instagram teilte Lottie kürzlich ein Video, in dem die frischgebackene Mama Unterwäsche promotet. "15 Wochen nach der Entbindung", schrieb sie zu dem kurzen Clip, in dem sie sich in Dessous rekelt. Vor einigen Wochen verriet die Blondine bereits, dass sie ziemlich hart daran arbeiten würde, die Pfunde nach der Schwangerschaft purzeln zu lassen. Dass die 24-Jährige mit ihren "Fortschritten" zufrieden ist, sieht man ihr in dem Video deutlich an.

Ebenso wie ihr Körper sieht auch Lotties Gesicht nach der Geburt total verändert aus – denn die Web-Bekanntheit hat sich dazu entschlossen, ihre Lipfiller auflösen zu lassen. "Ich bin so aufgeregt und freue mich, natürlicher zu sein", freute sie sich in ihrer Story, während sie die Behandlung vollzog.

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson mit ihrem Sohn Lucky und ihrem Partner Lewis Burton

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson im November 2022

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson im November 2022

