Nach der Geburt: Neu-Mama Lottie Tomlinson zeigt neue Lippen

Lottie Tomlinson (24) kann offenbar nicht genug von ihrem neuen Look bekommen! Anfang des Jahres verkündete die britische Influencerin voller Stolz, dass sie und ihr Liebster Lewis Burton (30) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Im August konnte die Schwester von Louis Tomlinson (30) ihren Sohnemann endlich auf der Welt begrüßen. Mit der Geburt ihres Kindes hatte die Blondine offenbar auch Lust auf eine Typveränderung. Lottie ließ sich ihre Lipfiller entfernen!

Via Instagram teilte Lottie am Samstag einige coole Spiegelselfies mit ihren Followern. Neben ihrem flachen Bauch sehen auch die Lippen der hübschen Blondine total verändert aus – immerhin entschloss sich die 24-Jährige dazu, ihre Lipfiller auflösen zu lassen. "Ich bin so aufgeregt und freue mich, natürlicher zu sein", schrieb sie in ihrer Story, während sie die Behandlung vollzog.

Ebenso wie über ihre natürlichen Lippen freut sich Lottie auch über ihre inzwischen total erschlankte Körpermitte. Seit der Geburt ihres Sohnes hat die sie nämlich bereits 20 Kilo abgenommen. "Ich kann ziemlich hart zu mir sein, wenn es um Fortschritte und mein Aussehen geht, also hat Lewis mir gesagt, ich solle die 20 Kilo [mit Hanteln] halten, damit ich spüren kann, wie viel Gewicht ich abgenommen habe und wie weit ich gekommen bin", verriet sie auf Social Media.

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson mit ihrem Sohn Lucky und ihrem Partner Lewis Burton

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson im November 2022

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson mit ihrem Sohn Lucky

