Neue Flamme? Gigi Hadids Papa Mohamed mit Blondine unterwegs

Mohamed Hadid (74) genießt hübsche Gesellschaft! Im Jahr 2019 machten zuerst Pleite-Gerüchte um den Unternehmer die Runde und dann bestätigte auch noch seine damalige Verlobte Shiva Safai die Trennung. Von den Rückschlägen scheint er sich aber wieder erholt zu haben und pflegt auch zu seinen fünf Kindern – darunter die Topmodels Gigi (27) und Bella Hadid (26) – den Kontakt. Jetzt zeigte er sich aber mit einem ganz anderen Model an seiner Seite: Mohamed wurde mit einer jungen Blondine gesichtet!

Auf neuen Paparazzibildern, die Mirror vorliegen, ist der 74-Jährige mit einer blonden Beauty in Beverly Hills zu sehen. Seite an Seite spazierten die beiden in legeren Looks durch die Straßen. Bei seiner Begleitung handelt es sich um Maxime Nova (32), ein 32-jähriges Model, das gebürtig aus Frankreich stammt. Wie sie und Mohamed zueinander stehen, ist jedoch nicht bekannt.

Doch Mohamed ist nicht der einzige Hadid, über dessen Liebesleben derzeit gemunkelt wird. Auch seine Tochter Gigi sorgt für Schlagzeilen. Nach ihrer Trennung von Zayn Malik (29) soll die Laufstegschönheit nun mit Leonardo DiCaprio (48) anbandeln. Ihr Vater mag den Hollywoodstar zwar, hat an einer Romanze zwischen ihm und der 27-Jährigen jedoch noch Zweifel.

Getty Images Gigi Hadid, Mohamed Hadid und Bella Hadid bei der "Victoria's Secret"-After Party, 2016

Instagram / maxime.nova Maxime Nova, Model

Getty Images Mohamed Hadid und seine Tochter Gigi Hadid im September 2018

