Bella Hadid (24) überrascht ihren Vater Mohamed Hadid (72) mit ganz besonderen Zeilen! Erst vor wenigen Wochen feierte das Model seinen 24. Geburtstag mit einem Freundinnen-Ausflug im Privatjet. Jetzt darf auch Bellas Papa Mohamed sein neues Lebensjahr begrüßen. Und diesen besonderen Anlass lässt die Beauty nicht unkommentiert: Im Netz widmete Bella ihrem Vater nun rührende Worte und ließ dabei die gemeinsame Zeit Revue passieren!

"Herzlichen Glückwunsch an meinen Baba", gratulierte Bella dem Unternehmer am vergangenen Freitag zu seinem 72. Geburtstag in ihrer Instagram-Story. Dazu teilte die Laufstegschönheit einige Schnappschüsse, die das Vater-Tochter-Duo unter anderem auch beim gemeinsamen Kochen zeigen. "Ich liebe es, von dir zu lernen, wie man palästinensisches Essen kocht", schwärmte die Schönheit. Ihm habe es Bella zu verdanken, so viel über ihre kulturellen Wurzeln gelernt zu haben.

Doch Bella imponieren nicht nur die Kochkünste ihres Vaters. "Du bist der größte Gentleman, den ich je kennengelernt habe. Niemand bringt mich mehr zum Lachen als du. Danke für die Person, die du bist", schwärmte die US-Amerikanerin. Den Tag verbrachte Bella bei einem gemeinsamen Mittagessen mit ihrem Daddy in Beverly Hills.

Getty Images Bella Hadid, 2014 bei einem Sportmax-Event

Getty Images Mohamed Hadid im November 2014

Instagram / bellahadid Bella Hadid und Mohamed Hadid, November 2019

