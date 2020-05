Ob sich Herzogin Meghan (38) bei ihm wohl bald ein Tässchen Zucker borgen wird? Nachdem die US-Amerikanerin und ihr Mann Prinz Harry (35) im Frühjahr verkündet hatten, der britischen Krone den Rücken zu kehren, zogen die Eheleute mit Sohnemann Archie (1) nach Nordamerika. Mittlerweile hat sich die kleine Familie Medienberichten zufolge in Beverly Hills, Los Angeles, niedergelassen – umgeben von zahlreichen Star-Anwesen. Zu der prominenten Nachbarschaft gestellt sich nun eine weitere Bekanntheit hinzu: Mohamed Hadid (71), der Vater von Gigi (25) und Bella Hadid (23), baut neben Harry und Meghan sein neues Luxus-Domizil!

Das berichtet jetzt unter anderem Daily Mail: Demnach besitzt Mohamed ein knapp 100 Hektar großes Grundstück, das direkt an das Anwesen von Schauspieler Tyler Perry, auf dem Harry und Meghan leben, anschließt. Auf dem XL-Gelände will der Immobilienentwickler eine vierstöckige Villa hochziehen – inklusive 15 Schlafzimmern, 22 Bädern und zwei Swimmingpools. Bei dem Projekt soll es jedoch bereits zu Problemen gekommen sein: Mohamed habe sich nicht an die Baugenehmigungen gehalten, weshalb er anwiesen wurde, die Bauarbeiten vorübergehend einzustellen.

Im Gegensatz zu diesem XL-Anwesen wirkt Harrys und Meghans vorübergehendes Zuhause beinahe bescheiden und klein: In der 16 Millionen Euro schweren Villa stehen den beiden mit ihrem Sohn angeblich "nur" acht Schlafzimmer und zwölf Badezimmer zur Verfügung.

Getty Images Gigi, Mohamed und Bella Hadid 2016 in Paris

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit Sohn Archie

MEGA Tyler Perrys Luxusvilla in Los Angeles



