Gigi Hadid stellt ihrem Vater Freund Bradley Cooper vor

Gigi Hadid (29) und Bradley Cooper (49) haben ihre Beziehung auf die nächste Stufe gehoben: Am Samstagabend wurden das 29-jährige Model und der 49-jährige Schauspieler gemeinsam mit Gigis Vater Mohamed Hadid (76) und dessen Freundin Keni Silva bei einem Dinner im Promi-Restaurant Giorgio Baldi in Santa Monica gesichtet. Wie diese Fotos, die jetzt Just Jared vorliegen, zeigen, trafen die beiden Arm in Arm bei dem Lokal ein. Mohamed und seine Partnerin stießen wenig später zu ihnen.

Für das besondere Dinner wählten Gigi und Bradley einen subtilen Partnerlook. Der "A Star Is Born"-Hauptdarsteller trägt auf den Schnappschüssen ein gestreiftes Rugbyshirt in Gelb und Braun. Dazu kombiniert er einen schwarzen Mantel und eine dunkle Hose. Gigi trägt einen Strickpullover, der an den Ärmeln ebenfalls mit Streifen verziert ist. Den Look rundet sie mit einem Rock in Felloptik und dezentem Schmuck ab.

Gigi und Bradley sollen sich bereits seit knapp einem Jahr daten. Das Model und der Schauspieler wurden in den vergangenen Monaten immer wieder gemeinsam gesichtet. Dennoch bestätigten die beiden ihre Beziehung bislang nicht offiziell. Im Oktober schwärmte Gigi aber erstmals öffentlich von Bradley gegenüber Entertainment Tonight. Nachdem der Leinwandheld eine ihrer Fashionshows verpasst hatte, betonte sie: "Er schaut heute Abend von zu Hause aus zu."

Getty Images Mohamed Hadid 2017 in Venice

Getty Images Gigi Hadid, Victoria's-Secret-Show 2024

