So steht Gigi Hadids Papa zu den Liebesspekulationen mit Leo

Gibt Gigi Hadids (27) Vater seinen Segen zu einer mögliche Beziehung mit Leonardo DiCaprio (47)? Anfang des Monats gab es erste Spekulationen, dass der Hollywood-Star nach der Trennung von seiner Freundin Camila Morrone (25) mit dem Model angebandelt habe. Vor wenigen Tagen tauchten dann Fotos auf, auf denen das Duo einige innige Berührungen austauscht. Jetzt verriet Gigis Vater Mohamed (73), dass er Leonardo sehr nett findet.

In einem Interview mit DailyMail deutete der 73-Jährige nun an, dass er offenbar nichts gegen den Titanic-Darsteller als potenziellen Schwiegersohn habe. "Ich habe Mr. DiCaprio vor vier oder fünf Jahren in Saint-Tropez getroffen und er ist ein sehr netter Mann. Ich mochte ihn", begann der Unternehmer zu erzählen. Im Anschluss erklärte er allerdings, dass er von der Romanze zwischen Gigi und dem Oscar-Preisträger nicht überzeugt sei. "Ich habe mit meiner Tochter nicht über Mr. DiCaprio gesprochen. Ich glaube nicht, dass sie zusammen sind – ich glaube, sie sind nur gute Freunde. Aber ich weiß es wirklich nicht", gestand Mohamed ehrlich.

Immerhin würden sich die 27-Jährige und der 47-Jährige schon seit einiger Zeit kennen. Mohamed versicherte außerdem, dass er kein Mitspracherecht habe, mit wem Gigi ausgehe und mit wem nicht. Mehr wollte er dann auch nicht über die persönlichen Beziehungen seiner Tochter erzählen.

Getty Images Mohamed Hadid und seine Tochter Gigi Hadid im September 2018

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Gigi Hadid, Mohamed Hadid und Bella Hadid bei der "Victoria's Secret"-After Party, 2016

