Bradley Cooper versteht sich blendend mit Gigi Hadids Papa

Am vergangenen Samstag durfte Bradley Cooper (49) seinen Schwiegervater in spe kennenlernen! Der Schauspieler war gemeinsam mit Gigi Hadid (29), ihrem Vater Mohamed Hadid (76) und dessen Freundin Keni Silva im italienischen Restaurant Giorgio Baldi in Santa Monica essen. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtete, schienen sich Bradley und Mohamed während des Dinners gut zu verstehen. "Sie hatten ein Familienessen mit ihrem Vater. Sie hatten eine tolle Zeit. Sie sahen alle sehr glücklich aus", fügte die Quelle hinzu.

Bradley, der Stammgast im Giorgio Baldi ist, übernahm die Bestellung für die Gruppe, was bei den anderen wohl äußerst gut ankam. Während des Abends wurde dem Insider zufolge viel gelacht und angeregt geplaudert. Der "Hangover"-Star und seine Liebste hielten während des gemeinsamen Abendessens sogar Händchen. Bilder von Just Jared zeigen die Beauty in einem braunen Pullover mit weißem Kragen und rot-weiß gestreiften Ärmeln. Dazu kombinierte sie farblich passende Loafer und einen braunen Fellrock. Bradley entschied sich ebenfalls für einen Streifen-Look – er trug ein gelb-braunes Hemd mit Stehkragen.

Wie es scheint, wird die Beziehung der beiden Stars immer ernster. Gerüchten zufolge soll Bradley sogar fest entschlossen sein, Gigi einen Heiratsantrag zu machen. Wie verschiedene Informanten berichteten, sind Heirat und Familie wohl schon seit Längerem Thema bei ihnen. Gigi ist Mama der dreijährigen Khai, die aus ihrer Beziehung mit dem One Direction-Star Zayn Malik (31) hervorging. Bradley bekam vor sieben Jahren mit seiner Ex-Partnerin Irina Shayk (38) Töchterchen Lea. Freunde des Paares glauben angeblich, dass sie bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen und ihre Familien zu einer glücklichen Patchwork-Familie zu vereinen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige