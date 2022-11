Neue Serie "Wednesday" beschert Netflix heftigen Shitstorm

Damit stellte sich Netflix selbst ein Bein! Vergangene Woche lief die neue Comedy-Horror-Serie "Wednesday" auf der Streaming-Plattform an. Wednesday Addams spielt hier die Hauptfigur. In den vorhandenen acht Folgen datet sie zwei Männer – den Fans fällt jedoch auf, dass sich auch romantische Gefühle zu ihrer Mitbewohnerin anbahnen. Das teilten sie Netflix auf den Social-Media-Kanälen auch aufgeregt mit – doch der Streaming-Dienst wollte das wohl nicht lesen und verbarg alle Kommentare, die Homosexualität thematisierten.

Doch auch das bemerkten die Follower unter dem Tweet des Streaming-Giganten auf Twitter ziemlich schnell und fragen sich, ob Netflix nicht wisse, dass auch die ausgeblendeten Kommentare gesehen werden könne. Offiziell geäußert hat sich Netflix dazu nicht, gestand sich den Fehler jedoch schnell ein und gab die Kommentare wieder ohne Einschränkungen frei. Durch diesen Shitstorm ist der Post scheinbar in den Feeds von tatsächlich homophoben Nutzern gelandet, die irrtümlicherweise davon ausgingen, in Netflix einen Verbündeten gefunden zu haben. Diesmal sah sich die Plattform in der Verantwortung Kommentare, die entsprechende Anfeindungen enthielten, zu verbergen und somit den Schaden so gering wie möglich zu halten.

Öffnet man jetzt die verborgene Kommentarspalte, sind fast nur Aussagen zu lesen, die gegen ein lesbisches Liebespaar in der Serie sind. "Werdet ihr weiterhin die Homosexuellen-Agenda vorantreiben?", lautet eine repräsentative Äußerung.

Courtesy of Netflix Jenna Ortega in "Wednesday"

Getty Images Leinwand mit Netflix Logo

Getty Images Jenna Ortega auf der Premiere der Netflix-Serie "Wednesday"

