"Wednesday": So wichtig ist Jenna Ortega ihre morbide Rolle

Erst kürzlich brachte Netflix eine Spin-off-Serie des Klassikers "The Addams Family" heraus. Dort dreht sich alles um Sprössling Wednesday, die auch die Namensgeberin der Horrorkomödie ist. Gespielt wird der Teenager, der Gefallen an morbiden Dingen findet, von Jenna Ortega (20). Die ist auf dem Streamingdienst keine Unbekannte und hatte ihr Schauspieltalent bereits in You beweisen können. Jenna gibt nun zu, wie viel sie mit dem skurrilen Charakter verbindet.

"Ich glaube, wir haben beide einen ziemlich trockenen Humor und sind ziemlich sarkastisch", erzählt die "Mittendrin"-Darstellerin Glamour. Jenna spricht zudem darüber, wie sehr ihr die Rolle ans Herz gewachsen sei. "Wednesday bedeutet mir sehr viel", sagt sie. Es sei jedoch nicht das erste Mal, dass die 20-Jährige mit dem "The Addams Family"-Spross in Verbindung gebracht wird. "Sie ist jemand, mit dem ich mein ganzes Leben lang verglichen wurde", berichtet sie.

"Sie repräsentiert ziemlich viel für einige Menschen", fügt die Schauspielerin hinzu. Denn in einem Interview mit Netflix hat sie zuvor angeführt, dass Wednesday eigentlich eine Latina ist. In den bisherigen Verfilmungen wurde sie allerdings nie dementsprechend dargestellt. Jenna selbst hat jedoch mexikanische und puerto-ricanische Wurzen, weswegen sie sich freue, eine Repräsentation für die Community zu sein.

Jenna Ortega, Schauspielerin

Jenna Ortega, Schauspielerin

Jenna Ortega, Schauspielerin

