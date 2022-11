Samira findet "Temptation Island"-Aleks' Verhalten "inhuman"

Das denkt Samira Klampfl (28) von Aleksandar Petrovic (31)! Der 31-Jährige stellt sich aktuell bei Temptation Island V.I.P. mit seiner Freundin Christina Dimitriou (30) dem ultimativen Treuetest. Jedoch wird von Folge zu Folge immer deutlicher, wie Aleks und die Verführerin Vanessa Nwattu sich näherkommen. Vor allem schockierten sie mit einem eigen verfassten Gedicht, in dem sie ihre aktuelle Gefühlslage wiedergeben. Seitdem hagelte es viel Kritik und auch Samira Klampfl meldete sich nun zu Wort!

Via Instagram teilte Samira ihre Meinung über Aleks' Verhalten. In ihrer Story hat die Beauty das Wort "inhuman" im Duden gesucht und fügte das Suchergebnis in ein Bild des "Love Island"-Stars ein. Dazu schrieb sie mit einem ironischen Unterton: "Aus gegebenem Anlass hat der Duden seinen Eintrag hierzu nochmal überarbeitet." In einer weiteren Szene liegen der ehemalige Love Island-Teilnehmer und Vanessa in seinem Bett. Auch dafür findet Samira nur entsetzte Worte und schrieb: "Sie trägt sein Shirt. Sie sind so intim miteinander und hatten 100 % auch Sex – nicht in Person, aber im Kopf sicherlich."

In der aktuellen Folge beginnt Aleks dann auch sein Verhalten zu bereuen. Während er mit Vanessa in seinem Bett lag, konnte er seine Tränen nicht mehr zurückhalten und wurde seiner Schuld bewusst: "Ich habe nicht überlegt, ich habe nicht nachgedacht, was für Nachfolgen das haben könnte. [...] Das ist so falsch."

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampflim Januar 2021

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL+ Aleks und Vanessa bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic und Christina Dimitriou, Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de