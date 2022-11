"Temptation Island"-Aleks weint: Bereut er sein Verhalten?

Aleks Petrovic (31) wird sich seiner Taten offenbar bewusst. In der aktuellen Temptation Island V.I.P.-Staffel testet der Influencer seine Beziehung zu Christina Dimitriou (30). Während seiner Zeit in der Männervilla kommt er Verführerin Vanessa Nwattu immer näher – und verdeutlichte sogar in einem Gedicht, dass er Gefühle für die Beauty entwickelt habe. Doch am nächsten Tag scheint ihn sein Gewissen eingeholt zu haben. Bereut Aleks nun sein Verhalten?

In der aktuellen Folge scheint Aleks sein Gewissen eingeholt zu haben – hat er sich etwa doch für die falsche Frau entschieden? Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Muskelmann nämlich immer wieder verdeutlicht, in Vanessa alles zu finden, was er mit Christina nicht haben kann. Während er mit der 22-Jährigen im Bett lag, wurde sich Aleks jedoch seiner Schuld bewusst: "Ich habe nicht überlegt, ich habe nicht nachgedacht, was für Nachfolgen das haben könnte. [...] Ich hab es gemacht, ohne eine Sekunde an sie zu denken. Das ist so falsch", weinte der 31-Jährige, nachdem er die Produktion darum bat, Christina noch keine Einblicke von dem vermeintlichen Liebesgedicht zu zeigen.

Während er sein eigenes Verhalten hinterfragte, erinnerte sich Aleks auch an positive Erinnerungen mit seiner Freundin. "Die hat so ein reines Herz, das ist das, was mich hält. [...] Die würde ihr letztes Hemd teilen. Und ich trete das mit Füßen", bedauerte er und bekannte sich schuldig: "Ich habe mich an meinen Teil der Abmachung nicht gehalten. Ich habe es verkackt."

