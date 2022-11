Simone Biles glücklich: Ihr Bruder Ron ist Vater geworden!

Simone Biles (25) überrascht ihre Fans mit tollen Neuigkeiten! Für die siebenfache Olympiasiegerin könnte es aktuell wohl kaum besser laufen. Im Februar machte sie publik, dass sie sich mit dem Football-Star Jonathan Owens (27) verlobt hat. Seitdem laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Sogar das Datum und die Hochzeitslocation stehen bereits fest. Nun hat Simone erneut tolle Nachrichten zu verkünden: Sie ist Tante geworden!

Das machte die 25-Jährige nun auf ihrem Instagram-Account publik. Sie teilte einen Schnappschuss, auf dem sie das Kind ihres Bruders Ron in den Armen hält. In der Bildunterschrift schwärmte die US-amerikanische Turnerin von dem neuen Familienmitglied. "Meine wundervolle kleine Nichte feierte am Freitag ihr Debüt", erzählt Simone. Sie sei total stolz darauf, Tante zu sein und könne es kaum erwarten, viel Zeit mit der Kleinen zu verbringen.

Ron hatte auf seinem Account vor wenigen Tagen ebenfalls ein paar Informationen zu seiner kleinen Prinzessin preisgegeben. So verriet er unter anderem, dass die Kleine auf den Namen Ronni Louise Biles hört. "Sie wurde am 25.11.2022 um 7:52 Uhr geboren, wog 1,8 Kilogramm und ist 43,18 Zentimeter groß. Sie mag klein sein, aber glaubt mir, sie ist ein mächtiges kleines Ding", freute sich der stolze Vater.

Splash News ; ActionPress Simone Biles und Jonathan Owens bei einem Basketballspiel in Houston

Instagram / rbiles2 Sammi und Ron Biles, Mai 2022

Instagram / simonebiles Simone Biles, Sportlerin

