"Anstrengend": Mama-Alltag ist für Citamaas nicht einfach!

Citamaass (35) gewährt einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag als Mama! Die Influencerin und ihr Partner David durften Mitte November ihr erstes Kind – den kleinen Sohn Louis Felix – auf der Welt begrüßen. Doch neben all den schönen Momenten hadert die frischgebackene Mama auch ab und an mit sich und ihrem neuen Alltag mit Baby. "Ehrlich gesagt hätte ich es mir nicht so anstrengend vorgestellt", betonte Cita jetzt auf Instagram.

