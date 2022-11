Botschaft von Adriano: Promi-BB-Mica bricht in Tränen aus!

Hat Micaela Schäfer (39) sich etwa mehr erhofft? Seit ihrem Einzug ins Promi Big Brother-Haus ist das Erotikmodel von seinem Schatz Adriano Hess getrennt, mit dem es schon seit dreieinhalb Jahren zusammen ist. So lange nichts von ihrem Partner zu hören, ist für die Reality-TV-Bekanntheit ganz schön schwer. Umso mehr freute sie sich, als sie nun eine Videobotschaft von ihm bekam. Doch so ganz glücklich scheint Mica über seine Worte nicht zu sein...

Nachdem die 38-Jährige sich den Clip angesehen hatte, brach sie sofort in Tränen aus. Doch wirklich zufrieden schien sie mit dem Video nicht zu sein. "Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da was nicht stimmt. Ich habe einfach sein Lächeln vermisst, aber er hat überhaupt nicht gelächelt", zeigte sie sich total enttäuscht. Mica habe sich so darauf gefreut, von ihrem Schatz zu hören – und hoffe nun einfach, dass zwischen ihnen alles in Ordnung sei: "Und dass er auch weiß, dass ich jeden Tag an ihn denke."

Dass Adriano in dem Clip nicht sonderlich emotional war, scheint für ihre Mitkandidatin Doreen Steinert (36) allerdings keine große Überraschung gewesen zu sein. "Für mich war das sowieso schon klar", versuchte die Musikerin die Nacktschnecke zu beruhigen und fügte hinzu: "Du weißt doch, wie er ist. Der hat sich einen rausgequält für dich."

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

ActionPress Model Micaela Schäfer und ihr Freund Adriano Hess

Promi Big Brother, Sat.1 Micaela Schäfer bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Micaela Schäfer bei "Promi Big Brother"

