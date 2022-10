Lange vergeben: Will Micaela Schäfer eine offene Beziehung?

Wäre Micaela Schäfer (38) bereit für eine offene Beziehung? Das Erotikmodel geht seit etwa dreieinhalb Jahren mit dem Gastronomen Adriano Hess gemeinsam durchs Leben. Das Paar hält seine Liebe größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus – auch wenn Micaela sich sonst oft sehr offenherzig präsentiert. In Sachen Beziehung hat die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin nämlich eine etwas andere Sichtweise: Auch Sex mit anderen sei für sie ein absolutes Tabu!

"Also im Moment kommt eine offene Beziehung für mich gar nicht infrage. Ich war noch nie so ein Typ dafür und ich kann es mir auch für mich persönlich gar nicht vorstellen", erzählte die 38-Jährige gegenüber Promiflash auf dem Event "Night of the Nights" von Visit-X zum Messe-Auftakt der 25. Venus in Berlin. Sie kenne aber auch Paare, die dieses Modell verfolgen und sehr glücklich seien. "Dann ist es auch absolut in Ordnung", betonte die DJane.

Doch wie halten Micaela und Adriano ihre Partnerschaft eigentlich frisch? "Das Geheimnis ist, dass man vielleicht nicht zu oft Sex hat. Also er arbeitet viel, ich arbeite wahnsinnig viel und da will man auch mal einfach nur Zeit miteinander verbringen und muss nicht andauernd übereinander herfallen", verriet die einstige Dschungelcamp-Kandidatin. Ihr sei es viel wichtiger, dass man sich zu schätzen wisse.

ActionPress Model Micaela Schäfer und ihr Freund Adriano Hess

Nicole Kubelka / Future Image /ActionPress Micaela Schäfer, Model

Splash News ; ActionPress Adriano Hess und Micaela Schäfer auf dem Promi Weihnachtsmarkt im Theater am Potsdamer Platz

