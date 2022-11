Dreck in der Wohnung: Georgina Fleur will keine Nanny mehr

Georgina Fleur (32) hat eine Entscheidung getroffen. Im September 2022 verkündete die einstige Bachelor-Kandidatin die Geburt ihrer Tochter. Seither genießt sie ihr Mamaleben mit der Kleinen in Dubai. Vor einigen Monaten startete die Reality-TV-Ikone dann aber doch die Suche nach Unterstützung im Alltag und ließ einige Au-Pairs bei sich leben und arbeiten. Das Leben mit einem Kindermädchen ist aber doch nichts für Georgina.

"Ich hatte die letzten Monate damit gestrugglet, ob ich mir ein Kindermädchen herholen soll, ein Au-Pair-Mädchen, eine Maid. Ich habe alles Mögliche ausprobiert", erzählte die 32-Jährige nun in ihrer Instagram-Story. Zum Probearbeiten hatten einige Mädchen bei ihr gewohnt – doch das hat nicht funktioniert: "Gerade wenn man bei jemandem wohnt und arbeitet und Geld verdient, gerade dann sollte man das doch in Ordnung behalten. Das haben bis jetzt alle Mädels, die hier gewohnt haben oder die ich hier Probe arbeiten hatte, nicht geschafft." Deshalb entschied sich Georgina nun für eine Babysitterin, die sie nur dann anruft, wenn sie abends ausgehen will.

Ihrer letzten Nanny hat die Influencerin erst vor wenigen Tagen gekündigt. "Am Anfang hat es ganz gut funktioniert. Aber sie ist immer dreckiger geworden, immer fauler, dann wollte sie jeden zweiten Tag frei haben", erzählte Georgina. Auch das Verhalten ihr gegenüber habe der einstigen Kampf der Realitystars-Teilnehmerin nicht gefallen.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de