Elegant! Demi Lovato verzaubert im glamourösen Abendkleid

Demi Lovato (30) beweist wieder einmal, wie modebewusst sie ist! Seit Jahren ist die Sängerin nicht mehr aus dem Musik- und Filmbusiness wegzudenken: Ihren großen Durchbruch schaffte Demi mit dem Disney-Film "Camp Rock". Seitdem stand sie für mehrere Projekte vor der Kamera und fasste mit "Skyscraper" oder "Sorry Not Sorry" im Musikbusiness erfolgreich Fuß. Aber nicht nur ihre musikalischen Leistungen können sich sehen lassen: Gewohnt stilvoll posierte Demi jetzt in einem Mega-Outfit auf dem Red Carpet!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, besuchte die 30-Jährige am vergangenen Dienstag die diesjährige Unicef-Gala in New York: In einem schwarzen, schulterfreiem Abendkleid mit weißen, hemdähnlichen Applikationen posierte Demi für die Fotografen. Dazu kombinierte die Musikerin schwarze Handschuhe aus Samt und zarte Ohrringe. Ihr Make-up gestaltete Demi hingegen gewohnt glamourös.

Bereits wenige Tage zuvor waren alle Augen auf die "Warrior"-Interpretin gerichtet: Demi posierte anlässlich des The Walking Dead-Finales in Los Angeles in einer schwarzen Lederjacke mit dazu passendem Minirock. Das Outfit ergänzte die Freundin des Musikers Jute$ mit schwarzen Lederhandschuhen.

Getty Images Demi Lovato im April 2009

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

