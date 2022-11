Erster Advent: Sarah Engels ist schon im Weihnachtsfieber

Hat der erste Advent etwa offiziell die Weihnachtszeit eingeläutet? Bei Sarah Engels (30) offenbar schon! Die Sängerin war 2011 im Rahmen der Castingshow DSDS entdeckt worden und ist seither mit ihren romantischen Hits durchgestartet. Auch als Schauspielerin und Synchronsprecherin hat sie sich bereits versucht. Das Backen scheint es dem Multitalent ebenso angetan zu haben. Denn Sarah hat bereits im Weihnachtspullover die ersten Plätzchen gebacken!

Auf Instagram gibt die The Masked Singer-Gewinnerin ihren Followern ein wenig von ihrer Weihnachtsstimmung ab. Denn dort hat sie ein Bild geteilt, auf dem sie mit einer Freundin fröhlich dabei ist, die ersten Plätzchen zu backen. Lachend stehen sie bewaffnet mit Nudelhölzern in weinroten Weihnachtspullovern vor einem geschmückten Baum. Auch auf der Fensterbank ist funkelnde Weihnachtsdeko zu entdecken. Unter dem Bild schreibt Sarah stimmungsvoll: "In der Weihnachtsbäckerei."

Die Fans lieben die weihnachtlichen Pullis und merken verblüfft an: "Du bist ja schon in Weihnachtsstimmung, Sarah!" Denn für einige sei es dagegen viel zu früh für einen geschmückten Weihnachtsbaum. Andere sehen ein: Dann habe man wenigstens lange etwas davon!

Getty Images Sarah Engels, Sängerin

Getty Images Sarah Engels im Januar 2019

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

