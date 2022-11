Fans hoffen: Feiern Harry Styles und Kendall ein Comeback?

Wäre dieses Liebes-Comeback zu schön, um wahr zu sein? Weil sich sowohl Harry Styles (28) als auch Kendall Jenner (27) gerade erst von ihren jeweiligen Partnern getrennt haben, hoffen jetzt viele Fans auf ein kleines Wunder: Kommen der Star-Sänger und das Topmodel vielleicht wieder zusammen? Immerhin sollen die zwei nach ihrer kurzen Beziehung im Jahr 2013 gerade wieder sehr viel Kontakt zueinander haben! Jetzt packt ein Insider aus: Wie wahrscheinlich ist es, dass Harry und Kendall ihrer Liebe eine zweite Chance geben?

"Nein, sie sind nicht wieder zusammen", betonte ein Vertrauter von Kendall nun gegenüber E! News. "Ihr aktueller Kontakt ist rein platonisch. Sie und Harry sind einfach nur gute Freunde." Weiter erklärte die Quelle: "Sie haben sich über die Jahre hinweg angefreundet und sind in Kontakt geblieben. Da ist nichts Romantisches im Spiel, aber sie treffen sich von Zeit zu Zeit und haben sich auch mal in geselliger Runde getroffen."

Was Harrys Ex Olivia Wilde (38) wohl zu den ganzen Gerüchten sagt? Immerhin soll es die Schauspielerin ganz schön mitnehmen, dass sie und der One Direction-Star ihre Beziehung fürs Erste beendet haben! "Die Pause war bisher schwierig für Olivia. Sie hatten einige Probleme, aber Olivia dachte, sie würden das alles durchstehen. Sie ist enttäuscht. Aber es ist einfach eine schwierige Situation", behauptete ein Insider gegenüber People.

Kendall Jenner, Model

Kendall Jenner bei der Met Gala

Olivia Wilde, Schauspielerin

