Micaela Schäfer verrät: Sie möchte erst mit 50 Mama werden

Micaela Schäfer (39) verrät private Details über ihre Familienplanung! Aktuell nimmt das Erotikmodel gemeinsam mit Jay Khan (40), Tanja Tischewitsch (33) und Co. an der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel teil. Dort verriet der ein oder andere Kandidat bereits pikante Details aus seinem Privatleben: So outete sich Doreen Steinert (36) als bisexuell oder Jörg Knör (63) sprach über seine traumatische Kindheit. Jetzt zog Micaela nach und offenbarte, dass sie erst in elf Jahren Mutter werden möchte!

Gemeinsam mit ihrer Mitstreiterin Katy Karrenbauer (59) spricht die 39-Jährige über Familienplanung – und verrät: Sie kann sich durchaus vorstellen, Mama zu werden! “Aber erst so mit 50. Jetzt noch nicht. Ich habe da jetzt gar nicht den Drang danach und mein Freund ist auch nicht bereit dafür", stellte Micaela klar. Außerdem habe die DJane beruflich "noch so viel vor", weshalb Nachwuchs aktuell nicht in ihre Lebenssituation passe.

Micaelas Worte machen die "Hinter Gittern – Der Frauenknast"-Darstellerin nachdenklich. Sie verrät, dass sie mit 20 Jahren abgetrieben hat, obwohl sie eigentlich jung Mutter werden wollte: "Der Grund war der Mann, von dem ich schwanger war. Der war kurz vor dem Abi und er sagte den Satz: ‘Versau’ mir nicht mein Leben.’"

