Nach Zickenkrieg: Haben sich Walentina und Catrin versöhnt?

Walentina Doronina (22) und Catrin Heyne scheinen sich wieder vertragen zu haben. In der vergangenen Promi Big Brother-Folge mussten sich die Bewohner gegenseitig nachahmen. Der Goodbye Deutschland-Star schlüpfte in die Rolle der Walentina und schoss dabei heftig gegen die Blondine. Die Imitation der Auswanderin kam bei der Ex on the Beach-Bekanntheit überhaupt nicht gut an: Konnten die zwei ihren Zickenkrieg klären?

Für Walentina und Catrin hieß es in der vergangenen Episode Abschied nehmen. Nach ihrem Auszug aus dem Container waren die beiden zu Gast in der "Promi Big Brother – Die Late Night Show". Dort wurde klar: Von einem Streit zwischen den Frauen ist nichts mehr zu sehen. Die 22-Jährige erklärte, dass sie mit der Sendung abgeschlossen habe: "Die Show ist für mich gegessen, deswegen gehe ich nach vorne. Ich suche mir meine Leute aus, mit denen ich Kontakt habe." Catrin stimmte dem Realitystar zu: "Wir müssen ja keine besten Freunde werden. Ich bin gar nicht auf Zickenkrieg aus."

Sowohl Walentina als auch Catrin schienen über ihren Exit nicht sonderlich traurig zu sein. "Vielen lieben Dank für alles. Ihr seid einfach alle so geil", lauteten die abschließenden Worte der 38-Jährigen. Und auch Walentina konnte dem Ganzen etwas Positives abgewinnen: "So enttäuscht bin ich tatsächlich nicht, weil ich glaube, bei diesem Format bin ich wirklich über meine Grenzen hinausgegangen."

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Promi Big Brother, Sat.1 Catrin Heyne und Walentina Doronina bei "Promi Big Brother"

Promi Big Brother, Sat.1 Catrin Heyne, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

Promi Big Brother, Sat.1 Walentina Doronina bei "Promi Big Brother"

