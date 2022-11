Novalanalove kuschelt Trennungsstress mit Tochter Nola weg

Ihr Töchterchen ist ihr größter Halt! Farina Yari alias Novalanalove (31) macht gerade eine schwere Zeit durch. Nachdem vor wenigen Tagen in den sozialen Medien ein Video aufgetaucht war, in dem man ihren Mann Pouya Yari aka DJ Yeezy scheinbar beim Fremdknutschen erwischt hatte, hat sie sich von ihm getrennt. In einem Statement gab Farina einen kleinen Einblick in ihre verletzte Seele. Jetzt kuschelte Novalanalove ihre Trauer augenscheinlich weg...

Und zwar mit ihrem Kind Nola! In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 31-Jährige jetzt ein Video, auf dem zu sehen ist, wie sie ihrem Töchterchen einen Knutscher nach dem anderen verpasst. Nola scheint die Liebesbussis ihrer Mama zu genießen. Die Kleine kann gar nicht mehr aufhören zu kichern.

Circa eine Stunde bevor sie das Video hochlud, hatte die Kölnerin ihre Community darum gebeten, ihr die nötige Privatsphäre zu gewähren, die man nach solch einer Trennung erst mal brauche. "Jetzt habe ich einen Cut gemacht, einen Restart und jetzt möchte ich damit nicht mehr konfrontiert werden", wolle die Beauty nach vorne schauen.

Instagram / novalanalove Novalanaloves Tochter Nola im November 2022

Instagram / novalanalove Novalanalove mit ihrer Tochter Nola

Instagram / novalanalove Novalanalove im Mai 2022

