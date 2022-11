Trennungsschlagzeilen: Novalanalove deaktiviert Nachrichten

Ihr wurde es anscheinend zu viel! Novalanalove (31) teilte vor wenigen Tagen ein emotionales Statement. Nachdem ihr Mann und Vater ihrer Tochter DJ Jeezy beim Fremdknutschen erwischt worden war, bestätigte sie die Trennung im Netz. Von Fans und anderen Influencern bekam sie viel Support. Doch eigentlich wollte Farina, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, wohl so wenig wie möglich davon mitbekommen. Novalanalove deaktivierte daher ihre Kommentarfunktion!

Und auch Nachrichten kann man der Netz-Bekanntheit wohl nicht mehr schreiben. In ihrer Instagram-Story verriet sie auch, warum: "Weil, das sind echt viele Meinungen. Ich bin ein Mensch, der gerne in solchen Situationen in Ruhe gelassen wird." Farina finde es zwar richtig und wichtig, dieses Statement geteilt zu haben: "Aber das möchte man eigentlich nicht mit der ganzen Welt teilen", führte sie aus.

"Jetzt habe ich einen Cut gemacht, einen Restart und jetzt möchte ich damit nicht mehr konfrontiert werden", erklärte die Neu-Mama. Farina sei gut im Ausblenden – und das scheint sie so auch durchziehen zu wollen. Trotzdem bedankte sie sich bei den zahlreichen lieben Nachrichten von ihren Fans. Andere plauderten aber offenbar noch weitere Storys über ihren Ex aus. "Am Ende kommen Leute mit irgendwelchen alten Kamellen, von denen ich sowieso weiß und noch mehr. Deswegen tut ihr mir damit keinen Gefallen", schloss sie ab.

Anzeige

Instagram / novalanalove DJ Jeezy, Novalanlove und ihre Tochter Nola Kiana im November 2022

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove mit ihrer Tochter Nola im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de