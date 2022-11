Songklau? Alle Infos zu Jessica Hallers neuem Weihnachtssong

Was hat es mit Jessica Hallers (32) Song auf sich? Vor wenigen Tagen bestätigte die Influencerin, dass sie erstmals ihre eigene Musik herausbringt. Doch kurz nachdem der Track "Love Will Bring You Home" erschien, fiel Fans auf: Bereits 2008 sang Alexander Klaws (39) den Song! Während ihre Follower enttäuscht im Netz reagierten, versuchte die einstige Bachelorette -Kandidatin zu erklären, was es mit dem Song-Wirrwarr auf sich hat – sie soll angeblich nichts von der Version des Schauspielers gewusst haben. Stattdessen dankte die Frau von Johannes Haller (34) den Songwritern auf Instagram: "Ich möchte kurz den Leuten, die hinter diesem Song stecken, die Aufmerksamkeit schenken, die sie verdient haben. Vor ein paar Wochen haben wir den Song komplett umgeschrieben auf mich und gestrickt, dass er perfekt wird."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de