Süßer Weihnachtslook: Alessia Herren zeigt ihren Babybauch

Alessia Herren (20) stimmt sich schon mal auf Weihnachten ein! Im Oktober verkündete die Tochter von Willi Herren (✝45), dass sie gemeinsam mit ihrem Partner ihr erstes Kind erwartet. Die ersten Schwangerschaftsmonate waren für die Reality-TV-Bekanntheit aber alles andere als leicht. Mittlerweile geht es der Influencerin wieder besser – und sie kann es kaum erwarten, ihren Nachwuchs endlich auf der Welt begrüßen zu dürfen: Im Netz teilte Alessia nun ganz besonders süße Babybauch-Pics!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 20-Jährige nun zwei Schnappschüsse von sich, auf denen sie ein rot-weißes Kleid, einen schwarzen Mantel und eine Weihnachtsmütze trägt. Dieser Look bringt ihren Babybauch perfekt zur Geltung. In der Bildunterschrift darunter machte Alessia einmal mehr klar, wie sehr sie sich auf ihren Nachwuchs freut. "Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist mein Baby bald zu sehen", notierte sie und fügte ein rotes Herz-Emoji hinzu.

Im Oktober hatte die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin bereits verraten, dass ihr Kind im April zur Welt kommen soll. Dieser Monat hat für Alessia eine ganz besondere Bedeutung: "Für uns ist es ein Zeichen meines für immer geliebten, unvergessenen Vaters, denn der Geburtstermin wurde für den Monat April 2023 berechnet, in dem Monat, als mein Vater uns leider verlassen hat."

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, Reality-TV-Star

ActionPress Willi Herren und seine Tochter Alessia

