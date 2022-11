Takeoffs (†28) Bruder YRN Lingo teilt emotionale Worte

Nun bricht ein weiterer Angehöriger von Takeoff (✝28) sein Schweigen! Vor knapp einem Monat machte die traurige Nachricht die Runde: Der Rapper wurde im Alter von 28 Jahren erschossen. Anlässlich seines Todes meldeten sich bereits viele Promis zu Wort und sprachen ihr Mitgefühl aus. Jetzt äußerte sich auch sein Bruder YRN Lingo bezüglich des tragischen Todes. Im Netz teilte er emotionale Zeilen.

Der 25-Jährige teilte einen emotionalen offenen Brief an Takeoff auf Instagram und schrieb, dass nie wieder alles so sein werde wie vorher. "Du hast immer dafür gesorgt, dass es der Familie gut geht, selbst wenn ich nichts brauchte", schrieb er. "Ich hasse es, dass ich mein Leben ohne dich weiterführen muss. Ich wünschte, ich könnte einfach die Zeit anhalten und warten, aber ich weiß, dass das nicht geht", fügte sein kleiner Bruder hinzu. YRN postete eine Reihe von Kindheitsfotos mit Takeoff sowie Schnappschüsse, die sie als Erwachsene zusammen zeigen.

Sein Tod hatte in der Musikbranche große Trauer ausgelöst, darunter auch bei seinen Migos-Bandkollegen Offset (30) und Quavo (31). Offsets Frau Cardi B (30) hatte sich über den Trauerprozess der beiden auf Twitter geäußert und gesagt, dass die Dinge seit dem Verlust schwierig seien. "Wir leben ein normales Leben, aber tief in unserem Inneren sind unsere Herzen so schwer", gab sie darin ehrlich zu.

Instagram / yrnlingo Rapper Takeoff mit Bruder YRN Lingo

Instagram / yrnlingo YRN Lingo und Takeoff

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset, 2021

