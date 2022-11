"War Dogs"-Star Jonah Hill möchte seinen Namen ändern lassen

Ob damit ein Trend losgetreten worden ist? Erst kürzlich trennte sich Breaking Bad-Star Aaron Paul (43) von seinem bürgerlichen Namen. Eifert Jonah Hill (38) ihm nun etwa nach? Der Schauspieler ist unter anderem für seine Rollen in Komödien wie "22 Jump Street" und "Superbad" bekannt. Vor allem aber kennt man ihn unter seinem Künstlernamen: Jonah Hill. Seinen bürgerlichen Namen möchte Jonah nun offiziell ändern lassen!

Jonah Hills Geburtsname lautet eigentlich Jonah Hill Feldstein. Von Letzterem möchte er sich nun allerdings trennen. Das geht aus den Dokumenten hervor, die TMZ vorliegen. Der "The Wolf of Wall Street"-Darsteller möchte von nun an also ganz offiziell nur noch unter seinem Künstlernamen bekannt sein.

Auch Aaron Paul hat sich von seinem Familiennamen Sturtevant verabschiedet. Er und seine Frau Lauren ließen ihre Nachnamen zu Paul ändern – den Namen, unter dem der Schauspieler eigentlich schon seit Jahren bekannt ist. In einem weiteren Schritt hat der 43-Jährige ebenso die Vornamen seines Sohnes von Casper Emerson zu Ryden Caspian ändern lassen.

Jonah Hill im Dezember 2018 in Hollywood

Jonah Hill bei den Hollywood Film Awards 2014 in Hollywood

Aaron Paul, Schauspieler

