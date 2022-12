Carl Woods teilt Aufnahme von Drogenstreit mit Katie Price

Bahnt sich ein Rosenkrieg zwischen Carl Woods und Katie Price (44) an? Vor einigen Wochen wurde spekuliert, dass sich die beiden getrennt haben. Am Mittwoch bestätigte das einstige Boxenluder das Liebes-Aus mit ihrem Verlobten. Grund für die Trennung soll ein Seitensprung des Realitystars gewesen sein. Jetzt schoss Carl erneut gegen Katie: Das Model teilte eine Aufnahme, in der sich das Ex-Paar über Drogen streitet.

Wie The Sun berichtet, hat der Brite eine Sprachaufzeichnung veröffentlicht, in der es zu einer Diskussion zwischen Katie und ihm gekommen war, in der es um Katies Umgang mit Drogen ging. Er beschwerte sich, dass ihm von seiner damals zukünftigen Schwiegermutter vorgehalten wurde, nicht bei Events zu erscheinen. "Stell dir vor, ich würde mich mit meiner Mutter zusammensetzen und sagen, ja, ich habe gekokst", entgegnete ihm Katie daraufhin. Carl sei der Meinung, dass, wenn sie ihrer Mutter ehrlich gegenüber gewesen wäre, diese ein anderes Bild von ihm gehabt hätte: "Vielleicht hätte sie dann eine andere Meinung von mir."

Es ist nicht das erste Mal, dass Katie mit Betäubungsmitteln in Verbindung gebracht wird. Im September 2021 hatte sich die fünffache Mutter ohne Fahrerlaubnis und unter Alkohol- und Drogeneinfluss ans Steuer gesetzt und einen Verkehrsunfall verursacht. In ihrer TV-Show Katie Price's Mucky Mansion schien Katie ihr Verhalten zu bereuen: "Ich bereue es, ins Auto gestiegen zu sein, ich hätte jemanden umbringen können."

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Bekanntheit

