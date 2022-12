Ein halbes Jahr zusammen: Ricarda Raatz schwärmt von Maurice

Ricarda Raatz und Maurice Dziwak sind immer noch überglücklich miteinander! Die beiden Reality-TV-Stars lernten sich bei Are You The One – Reality Stars in Love kennen. Dort spürten sie direkt eine heftige Anziehung zueinander. Nach einem langen Hin und Her fanden die beiden dann tatsächlich zusammen und wurden nach der Show ein Paar. Und das war für die zwei offenbar auch das Richtige: Ricarda und Maurice schweben nach wie vor auf Wolke sieben!

Sechs Monate sind Ricarda und Maurice nun schon ein Paar. Zu diesem besonderen Anlass widmete die dunkelhaarige Schönheit ihrem Partner süße Worte auf Instagram: "Heute sind wir ein halbes Jahr zusammen. Wer hätte das gedacht. Danke an alle, die an uns geglaubt haben", schrieb die Influencerin zu einem Video der beiden.

Zuvor hatte Maurice seinen Gefühlen bereits Ausdruck verliehen. "Ich bin einfach so unfassbar stolz, an deiner Seite zu sein. Du bist meine Frau und ich freue mich auf das, was noch alles auf uns zukommt. Ich genieße jede Sekunde mit dir", schwärmte der Muskelmann.

