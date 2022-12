Evanthia Benetatou lästert fies über Jenefer Riilis Aussehen

Evanthia Benetatou (30) stichelt gegen Jenefer Riili! Gut war die einstige Bachelor-Kandidatin noch nie auf die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin zu sprechen. Nachdem Jenefer und Chris Broy (33) gemeinsam für Kampf der Realitystars vor der Kamera gestanden hatten, wurde den beiden ein Flirt nachgesagt. Nach den Dreharbeiten trennten sich Chris und Eva, obwohl sie ein gemeinsames Kind erwarteten. Ob das immer noch tief sitzt? Im Netz lästerte Eva nun fies über Jenefer!

In der Kommentarspalte eines neuen Instagram-Beitrags merkte ein Follower an, dass er Eva auf dem Pic beinahe mit Jenni verwechselt hätte. Das schien der gebürtigen Griechin gar nicht zu gefallen. "Also gleich geht's los! Wie viel Glühwein hast du getrunken?", reagierte sie auf den Kommentar und schoss gegen Jenni: "Kannst doch meine Zähne nicht mit ihren vergleichen und schon gar nicht das Lächeln!"

Bei den Instagram-Usern scheint dieser Seitenhieb nicht gut anzukommen. "Wie unsicher man sein kann und das dann auch noch so offen zu präsentieren", kritisierte ein Nutzer. Dem schloss sich eine weitere Userin an und merkte an: "Puh, der Kommentar über Jenni ist echt schon grenzwertig. Auch du sagst immer wieder, der Hass und die bösen Kommentare im Internet müssen aufhören."

Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou und Chris Broy

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili schaut neutral

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn

