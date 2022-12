Im Partnerlook: William und Kate strahlen sich verliebt an

Blicke sagen mehr als 1000 Worte! Prinz William (40) und seine Gattin Prinzessin Kate (40) sind seit elf Jahren Mann und Frau und haben drei gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen dürfen. Ihre Liebe zueinander scheint mit den Jahren aber nie verblasst zu sein. Das bewiesen die Royals jetzt auf ihrer Amerika-Tour. Dort konnte das Paar die Augen nicht voneinander lassen!

Die Dreifacheltern waren am 30. November in Boston zu Besuch. Dort nahmen der Prinz und die Prinzessin von Wales an der zweiten jährlichen Verleihung des Earthshot-Preises teil. Beide erschienen – scheinbar perfekt auf den Look des anderen abgestimmt – in einem schicken dunklen Anzug auf dem Event. William und Kate unterhielten sich viel und blickten sich währenddessen verliebt in die Augen.

Das royale Ehepaar verbringt im Anschluss des Abends noch zwei weitere Tage in Boston. Dort werden sie sich über die ökologischen Herausforderungen in Boston informieren. Außerdem werden sie Menschen kennenlernen, die aktiv die Auswirkungen des Klimawandels in der Region bekämpfen wollen.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im November 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im November 2022

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im November 2022

Anzeige

Wie gefällt euch der Partnerlook von William und Kate? Er gefällt mir richtig gut! Ein bisschen langweilig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de