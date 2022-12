William und Kate in Amerika: Wer passt auf die Kinder auf?

Wo bleiben eigentlich die Kinder von Prinz William (40) und Herzogin Kate (40), während diese auf Reisen sind? Aktuell befindet sich das Paar auf ihrer ersten Amerika-Tour unter der Regentschaft von König Charles III (74). Einer ihrer Stopps findet in Boston statt, wo sie an der Verleihung des Earthshot Prizes teilnehmen werden. Jedoch werden William und Kate nur als Paar an diesem Event teilnehmen, denn ihre Kinder sind zu Hause geblieben. Diese sind währenddessen in der Obhut ihrer langjährigen Nanny sowie Kates Eltern.

Wie HELLO! berichtete, kümmert sich die Nanny der Royals Maria Teresa Turrion Borrallo um die Kinder. Diese arbeitet schon seit 2014 für die Familie und sorgt sich um Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4), wenn ihre Eltern ihrer Arbeit nachgehen müssen. Tagsüber sind die drei selbstverständlich in der Schule. Auch Carole Middleton (67) und Michael Middleton (73) sind in solchen Zeiten für ihre Enkel da. In der Vergangenheit sollen Kates Eltern der Nanny auch schon unter die Arme gegriffen haben.

Für das royale Ehepaar sei ebenfalls klar, dass sie ihre Arbeit fern von ihren Kindern so schnell wie möglich erledigen wollen, um rechtzeitig wieder zu ihrer Familie reisen zu können. Jedoch sei es für sie auch wichtig, ihren Job effizient zu erledigen. Sie würden auf jeden Fall versuchen, dabei ein Gleichgewicht zu finden.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im November 2022

Getty Images Die Queen und Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern im Juni 2022

MEGA Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George, Weihnachtskarte 2018

