Nach Doppel-Exit: Wer ist euer aktueller Promi-BB-Favorit?

Die nächsten zwei Kandidaten mussten gehen. Bei Promi Big Brother lichten sich langsam die Reihen. Gestern mussten überraschenderweise zwei Bewohner das Promi-Haus verlassen – Walentina Doronina (22) und Catrin Heyne wurden von den Zuschauern rausgewählt. Somit haben jetzt nur noch zehn Bekanntheiten die Chance auf das große Preisgeld. Doch wer hat momentan die Nase vorn und kommt bei den Zuschauern am besten an?

Alle Bewohner sind ins Loft gezogen und haben es sich so richtig gut gehen lassen. Doch dann wurden sie in die Arena gerufen, wo sie beim Spiel "Hahn im Korb" in zwei Teams gegeneinander antreten mussten. Das Team von Katy Karrenbauer (59), in dem sich Jay Khan (40), Micaela Schäfer (39), Tanja Tischewitsch (33) und Doreen Steinert (36) befanden, gewann haushoch, durfte sich freuen und weiter im Loft wohnen bleiben. Währenddessen musste das Verlierer-Team die Niederlage hinnehmen und zurück in die Garage ziehen. Hier diskutierten die fünf Verlierer über das Spiel.

Jennifer Iglesias (24) und Menderes (38) hatten später wieder die Aufgabe, für fünf Euro bei Penny einkaufen zu gehen und so für genügend Lebensmittel zu sorgen. Heute Abend wird ein Bewohner der Garage die Show verlassen müssen.

"Promi Big Brother" seit Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Catrin Heyne, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

Walentina Doronina bei "Promi Big Brother"

Kandidaten bei "Promi Big Brother"

