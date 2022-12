Nach ihrem Promi-BB-Exit: So geht es Walentina Doronina!

Walentina Doronina (22) musste Promi Big Brother verlassen! Im TV-Container wurde es zuletzt hitzig, denn die teilnehmenden Promis rund um Kati Karrenbauer mussten ihre Mitstreiter nominieren. Nachdem zuerst Catrin Heyne und Jennifer Iglesias (24) auf der Abschussliste standen und die Goodbye Deutschland-Bekanntheit gehen musste – wurden auch Jörg Knör (63) und Walentina Doronina nominiert. Letztere ist ebenfalls raus. Wie geht es Walentina mit ihrem Exit?

"Ich bin tatsächlich glücklich und gar nicht so enttäuscht, weil ich die härteste Zeit bei 'Promi Big Brother' durchlebt habe. Das hat man, glaube ich, auch gesehen, als ich die zehn Tage auf dem Dachboden war", schilderte sie ihre Gemütslage gegenüber Promiflash nach ihrem Auszug. Obwohl Jörg im Zuschauer-Voting gegen sie gewonnen hatte und nicht gehen musste, sieht Walentina ihn immer noch nicht als richtigen Konkurrenten an. "Ich denke einfach, dass die Zeitspanne vom Voting zu kurz war, das war ja eine halbe Stunde höchstens, und ich denke, dass es für meine Community einfach nicht machbar war, dann noch so krass aufzuholen", erklärte sie ihre Sicht.

Sie denke, dass ihre Hater dann für den Komiker gestimmt hatten. Apropos Hater – hat Walentina sich schon angeschaut, wie ihr Auftritt bei Promi BB im Netz ankam? "Natürlich gibt es irgendwelche Leute, die negative Kommentare ablassen, aber ich bekomme trotzdem so viele positive Nachrichten im Sekundentakt. Und die zählen, finde ich", betonte die Reality-TV-Bekanntheit. Einige Fans schrieben ihr auch, dass mit ihr der Unterhaltungsfaktor der Show gegangen sei. Dieser Meinung scheint sie auch zu sein: "Ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es jetzt langweilig wird. Die Einschaltquote der Late-Night-Show war ja mit mir am höchsten", schloss sie ab.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Jörg Knör bei "Promi Big Brother"

Walentina Doronina, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Walentina Doronina bei "Promi Big Brother"

