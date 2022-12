Nach Oscar-Klatsche: Will Smith zurück auf dem roten Teppich

Will Smith (54) wagt sein Red-Carpet-Comeback! Im März 2022 sorgte der Schauspieler bei der Oscar-Verleihung für einen waschechten Skandal. Weil Chris Rock (57) einen unangebrachten Witz über seine Frau Jada Pinkett-Smith (51) gerissen hatte, stürmte der Hollywoodstar die Bühne und verpasste dem Comedian eine Ohrfeige. Inzwischen hat er sich offen entschuldigt und bringt seinen ersten Film nach dem Eklat raus. Zu diesem Anlass kehrte Will nun auch wieder auf den roten Teppich zurück.

Am 30. November fand in Los Angeles die Premiere seines neuen Streifens "Emancipation" statt. Dort absolvierte der 54-Jährige seinen ersten öffentlichen Auftritt seit seinem skandalösen Wutausbruch. In einem schicken weinroten Anzug posierte Will zum ersten Mal wieder auf dem Red Carpet für die Fotografen. Dabei war er nicht alleine. Seine Frau, die gemeinsamen Kinder Willow (22) und Jaden Smith (24) sowie sein Sohn Trey (30) aus erster Ehe begleiteten ihn.

Dass manche Menschen "Emancipation" nach seiner Aktion bei den Oscars nicht angucken wollen und kritische Stimmen laut werden, weiß Will und dafür hat er auch Verständnis. "Ich verstehe vollkommen, wenn jemand noch nicht dazu bereit ist, ich respektiere und akzeptiere diese Haltung", hatte er vor wenigen Tagen gegenüber Fox 5 DC versichert. Für das Team hinter dem Film hoffe der Darsteller dennoch, dass die Arbeit belohnt werde.

Anzeige

Getty Images Will Smith (r.) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Anzeige

Getty Images Will Smith mit seiner Familie bei der "Emancipation"-Premiere in Los Angeles im November 2022

Anzeige

Getty Images Will Smith bei der Premiere von "Emancipation" in Los Angeles im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de