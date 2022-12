Neun Monate nach Tom Parkers Tod: So geht es seinen Kindern

Wie kommen die Kleinen ohne ihren Papa klar? Vor knapp acht Monaten musste die zweifache Mama Kelsey Parker einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Mann Tom Parker (✝33) starb an einem Hirntumor. Die Witwe ging immer wieder offen damit um, wie schwer dieser Schicksalsschlag für sie war. Aber wie geht es den beiden gemeinsamen Kindern seit dem plötzlichen Tod ihres geliebten Papas?

In ihrem Interview mit Sunday Times verriet Kelsey, dass ihre Kids anders mit der Situation umgehen. Bodhi sei zu jung, um sich an seinen Vater zu erinnern: "Er ist besessen von Daddy Pig [von Peppa Pig]. Ihm ist klar, dass er nicht 'Daddy' sagen kann. Es macht mich traurig, dass sie nur das Wort 'Mummy' sagen", erzählte sie. Die Tochter Aurelia verarbeitet den Tod ihres Daddys auf andere Weise. "Neulich stieg sie in ein Auto und sagte zum Fahrer: 'Mein Papa ist an einem Gehirntumor gestorben.' Der Fahrer wusste nicht, was er sagen sollte", erklärte Kelsey weiter und fügte hinzu, dass Aurelia "mit dem Schockfaktor" spielt.

Und auch Kelsey versucht das Beste aus ihrer Situation und scherzt mit ihren Freunden, dass sie nun eine "heiße Witwe" sei, sagte sie dem Magazin und fügte anschließend hinzu: "Ich denke, wir müssen das Image von Witwen aufpolieren."

